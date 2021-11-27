"Ахмат" обыграл "Ростов" в матче РПЛ
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) нанес поражение соперникам из "Ростова" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу "Ахмату" принесли голы Артема Поляруса (27-я минута, с пенальти) и Сенина Себая (76).
Грозненцы одержали третью подряд победу в чемпионате.
"Ахмат" занимает седьмую позицию в РПЛ, набрав 24 очка. "Ростов" имеет в активе 17 очков и идет на 11-й позиции.
В 17-м туре "Ростов" сыграет с "Зенитом" (Санкт-Петербург), встреча пройдет 3 декабря. "Ахмат" 4 декабря проведет матч против московского "Спартака".