Вратарь "Зенита" Крицюк выбыл из строя как минимум на два месяца

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Станислав Крицюк пропустит несколько месяцев из-за травмы, сообщает пресс-служба ФК.

"Вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с "Ювентусом", провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. Процедура прошла в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита", - говорится в сообщении.



"Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца", - отмечается в сообщении.

30-летний Крицюк получил травму по ходу матча "Зенита" против "Ювентуса" в рамках Лиги чемпионов в начале ноября.