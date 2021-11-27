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Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи с мировыми рекордами

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Камила Валиева стала победительницей шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который завершился в Сочи.

В субботу за произвольную программу Валиева заработала 185,29 балла, установив новый мировой рекорд. Накануне она выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В сумме Валиева получила 272, 71 балла, и это стало лучшим результатом в мире.

Второе и третье места заняли также представительницы России: Елизавета Туктамышева завоевала "серебро" (229,23), а Майя Хромых замкнула тройку лидеров (219,69).

Этап в Сочи - заключительный. Финал Гран-при состоится в Осаке (Япония) 9-12 декабря.

Фигурное катание Камила Валиева

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