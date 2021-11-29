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Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина первой звездой прошедшей игровой недели, сообщается на сайте НХЛ.

В трех матчах за отчетный период капитан "Вашингтона" набрал 7 (4+3 по системе "гол+пас") очков. В матче против "Флориды" он оформил хет-трик, ставший для него первым в сезоне и 28-м в карьере в НХЛ.

Второй звездой недели признан канадский голкипер "Питтсбурга" Тристан Джарри, отразивший 91 бросок из 93-х бросков в четырех матчах.

В тройку лучших также попал канадский защитник "Колорадо" Кейл Макар, набравший 4 (3+7) очков в четырех матчах.

хоккей НХЛ

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