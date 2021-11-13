Овечкин стал четвертым в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол в матче против "Коламбуса", ставший 742-м в его карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Благодаря шайбе, забитой на 11-й минуте игры, Овечкин обошел американца Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В прошлый раз россиянин отличился 8 ноября в матче с "Баффало". Тогда Овечкин сравнялся с Халлом по числу голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место, третий - чех Яромир Ягр, отличившийся в матчах НХЛ 766 раз.

36-летний Овечкин в июле подписал новый пятилетний контракт с "Вашингтоном", за который выступает с 2005 года. В составе "Вашингтона" Овечкин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.