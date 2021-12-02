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Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Эдуард Латыпов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место по итогам спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Он не допустил ни одного промаха и отстал от победителя, шведа Себастиана Самуэльссона, на 26,1 секунды. Время Самуэльссона, совершившего один промах, - 22 минуты 58,7 секунды.

Второе и третье места заняли представители Франции. Эмильен Жаклен уступил победителю 18 секунд, Кентен Фийон Майе – 21,5 секунды. На счету каждого из них по одному промаху.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, заняли следующие места: 13.Александр Логинов (1 промах), 28.Александр Поварницын (1), 33.Саид Халили (2), 39.Василий Томшин (2), 74.Даниил Серохвостов (4).

биатлон

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