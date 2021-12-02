Австрийка Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшей из россиянок - с 20-м временем - стала Светлана Миронова

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей спринтерской гонки, прошедшей в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира.

Дистанцию она преодолела за 19 минут 30,2 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла представительница Швеции Эльвира Эберг, с двумя промахами отставшая от Хаузер на 12,5 секунды.

Третье место заняла Анна Сола из Белоруссии, у нее один промах и 14,4 секунжы отставания от первого места.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, допустившая один промах. Она отстала от победительницы на 1 минуту 3 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 27.Кристина Резцова (2 промаха), 29.Ульяна Нигматуллина (1), 43.Лариса Куклина (1), 45.Ирина Казакевич (2), 63. Валерия Васнецова (2).