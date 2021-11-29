Двух биатлонистов сборной России заменили после первого этапа Кубка мира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Василий Томшин и Александр Поварницын заменят Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в составе сборной России на втором этапе Кубка мира по биатлону, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев – на Кубке IBU", - приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

"Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона", - подчеркнул глава союза.

На индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев и Гараничев стали 30-м и 75-м соответственно, на спринте – 78-м и 113-м.