Поиск

Двух биатлонистов сборной России заменили после первого этапа Кубка мира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Василий Томшин и Александр Поварницын заменят Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в составе сборной России на втором этапе Кубка мира по биатлону, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев – на Кубке IBU", - приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

"Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона", - подчеркнул глава союза.

На индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев и Гараничев стали 30-м и 75-м соответственно, на спринте – 78-м и 113-м.

биатлон

Новости по теме

Новости

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам

Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи с мировыми рекордами

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код