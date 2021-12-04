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Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Ройселанд стала победительницей гонки преследования, прошедшей в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км Ройселанд преодолела за 32 минуты 20,6 секунды, допустив один неточный выстрел на четырех огневых рубежах.

"Серебро" завоевала француженка Анаис Бескон. Она отстреляла на ноль, а отставание составило 4,8 секунды. Тройку призеров замкнула другая представительница Франции Анаис Шевалье Буше - (+7,0; 1 промах).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 17-й (+1:43,4; 1). Светлана Миронова - 24-я (+2:22,9; 4), Кристина Резцова - 31-я (+2:55;2, 5), Ирина Казакевич - 32-я (+3:01,9; 4), Лариса Куклина - 36-я (+3:33,2; 5).

биатлон Швеция Марте Ройселанд

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