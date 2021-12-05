Поиск

ФК "Краснодар" выиграл у "Сочи" в чемпионате России и вышел на третье место

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 нанес поражение команде "Сочи" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 19-й минуте Кассьерра вывел "Сочи" вперед.

Победный для сочинцев счет сохранялся до 23-й минуты, когда Виктор Классон реализовал пенальти. Он же на 53-й минуте вновь поразил ворота "Сочи".

Гости доигрывали матч в меньшинстве: красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

Команды теперь имеют по 28 очков: "Краснодар" находится на третьей строчке, уступающий по дополнительным показателям "Сочи" - на четвертой.

футбол РПЛ

Новости по теме

Новости

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за звание чемпиона мира

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса

Непомнящий уступил Карлсену в рекордной по числу ходов шестой партии

Непомнящий уступил Карлсену в рекордной по числу ходов шестой партии

"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Роналду забил 800-й гол в карьере

Роналду забил 800-й гол в карьере

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код