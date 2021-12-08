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"Зенит" сыграл вничью с "Челси" и не пробился в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды петербургского "Зенита" сыграли вничью со сверстниками из лондонского "Челси" в домашнем матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Результат встречи – 1:1.

На 50-й минуте в составе "Челси" отличился Алфи Гилкрист, на 64-й в составе "Зенита" - Евгений Ким.

"Зенит" завершил выступление в основной стадии на третьем месте в своей группе, набрав 7 очков. Таким образом, петербургская команда выбывает из турнира. В плей-офф от группы пробились итальянский "Ювентус" (13 очков) и "Челси" (10). Четвертое место в группе занял шведский "Мальме" (1).

Групповой этап Юношеской лиги УЕФА (U-19) проводится по составу и календарю, идентичному с Лигой чемпионов УЕФА. В плей-офф у участников Юношеской лиги будет уже отдельное расписание.

Основной состав "Зенита" начнет свой матч против "Челси" в Лиге чемпионов в 20:45 мск.

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