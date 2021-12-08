Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за звание чемпиона мира

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Десятая партия матча за мировую шахматную корону в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершилась вничью.

Российский гроссмейстер в среду играл черными фигурами.

Счет матча после десяти партий – 6,5:3,5 в пользу Карлсена. Ранее норвежец выиграл у россиянина три партии, в том числе две предыдущие.

Следующая партия пройдет в пятницк.

Карлсен является действующим обладателем титула. Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк. Каждая из партий начинается в 15:30 мск.