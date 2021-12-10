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Выигравшую ОИ российскую штангистку Сливенко дисквалифицировали за допинг

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Три российских штангиста, включая олимпийскую чемпионку 2008 года Оксану Сливенко наказаны за нарушение антидопинговых правил по итогам изучения данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Дисквалификация Сливенко рассчитана на два года и начинается с 1 марта 2021 года. Также аннулированы ее результаты с 1 марта 2012 года.

Дисквалификацией также наказана штангистка Светлана Шимкова, в чьей пробе были обнаружены анаболические стероиды. Шимкова отстранена на два года с 16 октября 2020 года по 15 октября 2022 года. Аннулированию подлежат ее результаты с 8 мая 2012 года.

Ещё один российский тяжелоатлет Ринат Киреев с мая 2019 года находится под санкциями Российского антидопингового агентства, поэтому ITA не наложило на него дополнительной дисквалификации, но аннулировала его результаты с 9 февраля 2012 года.

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