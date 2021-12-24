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Хоккеисты молодежной сборной России проиграли Канаде в преддверии ЧМ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от канадцев в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (4:0; 1:3; 1:1) в пользу канадцев.

Молодежный ЧМ пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

На групповом этапе сборная России 27 декабря сыграет со Швецией (начало – 0:30 мск), 28 декабря – со Швейцарией (0:30), 30 декабря – со Словакией (0:30), 1 января – с США (5:30).

Год назад чемпионат также прошел в Канаде, его победителем стала сборная США, победив в финале хозяев со счетом 2:0. Россия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу Финляндии – 1:4.

хоккей

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