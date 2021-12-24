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Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров
Фото: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Танцевальная пара фигуристов Александра Степанова/Иван Букин завоевала золото на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 223,37 балла.

СпортЧемпионы мира Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы партнераЧитать подробнее

Серебро завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), в тройку лучших также попала пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (195,75).

Чемпионы мира и Европы, двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе в пятницу участия не приняли в связи с ранее полученной травмой партнера. При этом они лидировали после ритм-танца.

Травму по ходу произвольной программы получила Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро. Они в итоге разместились на восьмой (179,50) строчке.

Что касается пары Степанова/Букин, она защитила титул чемпионов России, завоеванный год назад.

фигурное катание

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