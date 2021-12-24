Фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат России
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Кондратюк набрал по сумме короткой и произвольной программ 284,37 (97,77 + 186,6) балла.
Победитель предыдущего чемпионата страны Михаил Коляда занял второе место, набрав 283,7 (94,26 + 189,44) балла. Третьим стал Андрей Мозалев, в активе которого 278,28 (90,98 + 187,3) баллов.
После короткой программы лидировал Евгений Семененко, который набрал в произвольной программе 176,25 баллов и в итоге стал четвертым (274,28).