СМИ сообщили о скором назначении Мхитаряна спортивным директором ФК "Краснодар"
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян займет пост спортивного директора "Краснодара", сообщает Armsport.am.
Отмечается, что 32-летний футболист устно договорился, что займет эту должность после завершения игровой карьеры, с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Мхитарян – четырехкратный чемпион Армении в составе "Пюника", трехкратный чемпион Украины в составе "Шахтера". В "Боруссии" дважды выиграл Суперкубок Германии, в МЮ становился победителем Лиги Европы УЕФА. С 2020 года играет в "Роме".