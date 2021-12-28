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СМИ сообщили о скором назначении Мхитаряна спортивным директором ФК "Краснодар"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян займет пост спортивного директора "Краснодара", сообщает Armsport.am.

Отмечается, что 32-летний футболист устно договорился, что займет эту должность после завершения игровой карьеры, с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Мхитарян – четырехкратный чемпион Армении в составе "Пюника", трехкратный чемпион Украины в составе "Шахтера". В "Боруссии" дважды выиграл Суперкубок Германии, в МЮ становился победителем Лиги Европы УЕФА. С 2020 года играет в "Роме".

футбол ФК Краснодар Сергей Галицкий Генрих Мхитарян

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