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Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"

Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий сообщил, что болен, в результате чего ведется работа над сменой структуры ФК.

"Я болею, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей жизни. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю", - сказал Галицкий в эфире "КомментШоу" в YouTube, не уточняя диагноза болезни.

"Я не могу сказать, что отошел от оперативного управления (клубом), просто не могу там находиться физически в это время. Но и были моменты, когда я мало управлял клубом", - отметил он.

"Клуб не должен заканчиваться на одном человеке"

В настоящий момент, по словам Галицкого, ведется работа по смене структуры "Краснодара".

"Клуб не должен зависеть от одного человека. Есть работа над структурой, чтобы бюджет в 50-60-70 миллионов долларов был без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. Я думаю, что к марту-апрелю мы закончим все эти процессы. Предварительно это будет состоять из совета директоров, из наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение обязательств", - сказал владелец "Краснодара".

Он уточнил, что "это будут пассивные вложения, которые позволят содержать без меня футбольный клуб, и чтобы это все было под контролем".

"Клуб не должен заканчиваться на одном человеке – это самое важное, над чем мы работаем", - сказал Галицкий.

54-летний Галицкий основал ФК "Краснодар" в 2008 году, клуб трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата России, а также выходил в финал Кубка России в 2014 году. Кроме того, он становился участником основного раунда Лиги чемпионов.

футбол ФК Краснодар Сергей Галицкий

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