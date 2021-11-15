Нападающий Мхитарян заявил, что при большой любви к деньгам играл бы в России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" и сборной Армении Генрих Мхитарян отверг обвинения в том, что в свое время перешел из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в английский "Манчестер Юнайтед" только из-за денег.

"Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, я захотел туда поехать. Когда-нибудь сыграть в Англии было моей большой мечтой", - приводит слова Мхитаряна Sport1.de.

"Люди говорят, что я перешел только ради денег. Это чепуха! Я никогда не играл в футбол ради денег, иначе поехал бы в Россию или еще куда-нибудь", - сказал футболист.

32-летний Мхитарян – четырехкратный чемпион Армении в составе "Пюника", трехкратный чемпион Украины в составе "Шахтера". В "Боруссии" дважды выиграл Суперкубок Германии, в МЮ становился победителем Лиги Европы УЕФА. С 2020 года играет в "Роме".