"Челси" больше всех в футболе потратил на трансферы в XXI веке

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является самой дорогой покупкой в истории "Челси" (115 млн евро) Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" занимает первое место среди футбольных клубов по сумме трат на приобретения игроков с сезона-2000/01.

Результаты исследования приводит Transfermarket. Согласно им, в отчетный период "Челси", которым с 2003 года владеет Роман Абрамович, заплатил за переходы футболистов в общей сложности 2,4 млрд евро.

В топ-15 также входят английский "Манчестер Сити" (2,3 млрд евро), испанские "Реал" (2,2 млрд) и "Барселона" (2,2 млрд), итальянский "Ювентус" (2,1 млрд), английский "Манчестер Юнайтед" (2 млрд), итальянский "Интер" (1,7 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (1,7 млрд), английский "Ливерпуль" (1,6 млрд), итальянский "Милан" (1,5 млрд), испанский "Атлетико" (1,5 млрд), английский "Тоттенхэм" (1,4 млрд), итальянская "Рома" (1,4 млрд), английский "Арсенал" (1,4 млрд), немецкая "Бавария" (1,1 млрд).