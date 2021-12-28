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"Челси" больше всех в футболе потратил на трансферы в XXI веке

"Челси" больше всех в футболе потратил на трансферы в XXI веке
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является самой дорогой покупкой в истории "Челси" (115 млн евро)
Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" занимает первое место среди футбольных клубов по сумме трат на приобретения игроков с сезона-2000/01.

Результаты исследования приводит Transfermarket. Согласно им, в отчетный период "Челси", которым с 2003 года владеет Роман Абрамович, заплатил за переходы футболистов в общей сложности 2,4 млрд евро.

В топ-15 также входят английский "Манчестер Сити" (2,3 млрд евро), испанские "Реал" (2,2 млрд) и "Барселона" (2,2 млрд), итальянский "Ювентус" (2,1 млрд), английский "Манчестер Юнайтед" (2 млрд), итальянский "Интер" (1,7 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (1,7 млрд), английский "Ливерпуль" (1,6 млрд), итальянский "Милан" (1,5 млрд), испанский "Атлетико" (1,5 млрд), английский "Тоттенхэм" (1,4 млрд), итальянская "Рома" (1,4 млрд), английский "Арсенал" (1,4 млрд), немецкая "Бавария" (1,1 млрд).

футбол ФК Челси

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