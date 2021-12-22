Футболистка сборной России перешла в женский лондонский "Челси"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз сообщил о переходе футболистки национальной женской сборной и "Локомотива" Алсу Абдуллиной в женский футбольный клуб "Челси" (Лондон).

Как сообщает пресс-служба РФС, двадцатилетняя футболистка, последние два года игравшая за московский "Локомотив", начнет выступать за лондонский клуб с нового года. Контракт подписан на два с половиной года - до июня 2024 года. Абдуллина будет выступать под игровым номером "27".

"Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от "Челси", я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших. Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев", - сказала Абдуллина.

"Алсу, несмотря на свой юный возраст, уже имеет огромный опыт выступлений, как на клубном уровне, так и на уровне своей национальной сборной. Она универсальный игрок, который может сыграть на любой позиции слева, добавляя больше глубины команде. Мы все с нетерпением ждем Алсу в "Челси", - отметила главный тренер женского "Челси" Эмма Хейз.

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан назвал переход россиянки в "Челси" "знаковым событием для российского женского футбола".

В юниорской сборной России Абдуллина дебютировала 19 октября 2016 года в товарищеской игре против сборной Белоруссии, выйдя в стартовом составе. Всего за юниорскую и молодежную сборные сыграла более 30 матчей.

В 14 лет Абдуллина пришла в спортшколу "Чертаново". Дебютировала в основной команде "Чертаново" в 1-м туре чемпионата России против ЖФК ЦСКА в возрасте 16 лет. С 2020 года играет за московский "Локомотив".

В национальной сборной России она дебютировала в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года, в товарищеском матче против Бельгии. За сборную России провела 30 матчей, включая матчи квалификационных турниров, и забила три гола.