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Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Нэшвиллом"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал одну результативную передачу в матче столичного клуба с "Нэшвиллом", который прошёл в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на четверг в Вашингтоне.

"После этой игры на счету 36-летнего форварда 48 (22+26) очков в 32 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1368 (752+616) очков и расположился на 26-е месте в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. "

Также у хозяев матча отличились российский форвард Евгений Кузнецов, который сумел забить на 55-й минуте и был признан первой звездой матча, Ларс Эллер (4), Джон Карлсон (14), Ник Дауд (19) и Карл Хагелин (60).

Два голевых паса отдал защитник Дмитрий Орлов.

Кроме того, свой первый матч за Вашингтон провел 22-летний российский защитник Александр Алексеев, которому не удалось набрать очков в этой встрече.

У "Нэшвилла" результативными бросками в створ отметились Яков Тренин (22), Люк Канин (28) и Филип Форсберг (28).

5:3 (3:0, 0:3, 2:0) по итогам встречи.

В параллельном матче НХЛ, который проходил в Санрайзе, гол и результативная передача нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина не спасли клуб от поражения в матче с "Флоридой". 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) на табло после окончания встречи.

Хоккей Александр Овечкин

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