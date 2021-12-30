Гол и две передачи нападающего Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в матче НХЛ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский правый нападающий клуба "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко оформил шайбу и отдал две голевых передачи в игре с "Эдмонт Ойлерз", которая состоялась на стадионе Сент-Луиса в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат прошедшей в ночь на четверг по московскому времени встречи - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) в пользу хозяев.

У победителей отличились Роберт Томас (5-я минута); Джордан Кайру (7), Владимир Тарасенко (36), Брэндон Саад (41).

В составе "Ойлерз" голы оформили Леон Драйзайтль (8) и Эван Бушар (32).