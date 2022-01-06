Поиск

Временный чемпион UFC Петр Ян проведет титульный бой 5 марта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств временный чемпион UFC Петр Ян подписал контракт на шесть поединков.

"Сегодня подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. И также, на следующий бой - 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса!" - написал Ян в инстаграме.

28-летний Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе. 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона он дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.

смешанные единоборства UFC

Новости по теме

Новости

Австралийская виза Джоковича аннулирована

Джокович не смог пройти паспортный контроль в Австралии

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на четвертом этапе "Дакара"

Гончаренко покинул пост главного тренера "Краснодара"

Новак Джокович заявил, что примет участие в Australian Open

Новак Джокович заявил, что примет участие в Australian Open

Большунов стал вторым по итогам "Тур де Ски"

Непряева первой из российских лыжниц выиграла общий зачет "Тур де Ски"

Непряева первой из российских лыжниц выиграла общий зачет "Тур де Ски"

Умер трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код