Временный чемпион UFC Петр Ян проведет титульный бой 5 марта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств временный чемпион UFC Петр Ян подписал контракт на шесть поединков.

"Сегодня подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. И также, на следующий бой - 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса!" - написал Ян в инстаграме.

28-летний Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе. 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона он дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.