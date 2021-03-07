Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48

Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Судьи признали проигравшим российского бойца смешанных единоборств Петра Яна в связи с инцидентом в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе утром в субботу по московскому времени.

В четвертом раунде россиянин, владевший чемпионским поясом UCF в легчайшем весе, нанес запрещающий удар коленом в голову. В результате этого Стерлинг не смог продолжить бой. Арбитры дисквалифицировали Яна, а победу присудили американцу, он теперь чемпион.

Для Яна это была первая защита чемпионского пояса UFC.

Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона. Он его завоевал 12 июля 2020 года, победив в титульном бою бразильца Жозе Альдо.

В активе 28-летнего Яна в ММА теперь два поражения при 15 победах. 31-летний Стерлинг, в свою очередь, выиграл 20-й бой при трех поражениях.

Новость дополняется

UFC смешанные единоборства Петр Ян

Новости

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Болельщики "Монако" признали россиянина Головина лучшим футболистом февраля

ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

СКА во второй раз победил минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Гагарина

Россия стала седьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код