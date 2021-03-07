Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Судьи признали проигравшим российского бойца смешанных единоборств Петра Яна в связи с инцидентом в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе утром в субботу по московскому времени.

В четвертом раунде россиянин, владевший чемпионским поясом UCF в легчайшем весе, нанес запрещающий удар коленом в голову. В результате этого Стерлинг не смог продолжить бой. Арбитры дисквалифицировали Яна, а победу присудили американцу, он теперь чемпион.

ألجيمين ستيرلينغ يهزم بيوتر يان بعد أن سدد يان ركبة غير قانونية لستيرلينغ لينتهي النزال DQ و يتوج بلقب وزن الديك .. #UFC259 pic.twitter.com/8A0LSME4td — UFC Arab (@UFC_Arabs) March 7, 2021

Для Яна это была первая защита чемпионского пояса UFC.

Таким образом, россиянин не смог защитить титул чемпиона. Он его завоевал 12 июля 2020 года, победив в титульном бою бразильца Жозе Альдо.

В активе 28-летнего Яна в ММА теперь два поражения при 15 победах. 31-летний Стерлинг, в свою очередь, выиграл 20-й бой при трех поражениях.

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