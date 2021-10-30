Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC

Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби и завершился победой россиянина решением судей.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби и завершился победой россиянина решением судей.

28-летний Ян уже являлся обладателем чемпионского пояса UFC, завоевав его 12 июля 2020 года: в тот день он победил в титульном бою бразильца Жозе Альдо.

7 марта нынешнего года россиянин лишился титула: в поединке против американца Алджамейна Стерлинга он нанес сопернику запрещающий удар, в результате чего был дисквалифицирован. Победа (вместе с чемпионским поясом), в свою очередь, была присуждена представителю США.

Планировалось, что между Яном и Стерлингом пройдет бой-реванш, однако американец от него отказался из-за проблем со здоровьем. В итоге был назначен бой Яна с Сэндхагеном.

Сейчас на счету Яна в смешанных единоборствах 16 побед при двух поражениях. Что касается 29-летнего Сэндхагена, у него четвертое поражение при 14 победах.