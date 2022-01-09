Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл седьмой этап "Дакара"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем седьмого этапа ралли-рейда "Дакар"-2022 в зачете грузовиков.

Спецучасток протяженностью 701 км он преодолел за 3 часа 33 минуты 17 секунд.

Второе место занял еще один пилот "КАМАЗ-Мастер", Эдуард Николаев, отставание которого от первой строчки составило 1 минуту 37 секунд.

В тройку лучших также попал нидерландец Мартин ван ден Бринк из Iveco, уступивший Шибалову 4 минуты 25 секунды.

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли также четвертое и пятое места. Андрей Каргинов проиграл Шибалову 6 минут 39 секунд, Дмитрий Сотников – 6 минут 52 секунды.

В генеральной классификации по итогам семи этапов продолжает лидировать Сотников, его общее время составляет 26 часов 5 минут 54 секунды. Второе место занимает Николаев (5 минут 14 секунд отставания), третье – Шибалов (31 минута 25 секунд отставания). Экипаж Каргинова – па пятом месте (1 час 37 минут 50 секунд отставания от лидера).

"Дакар" в 2022 году проходит на территории Саудовской Аравии.