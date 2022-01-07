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Экипажи "КАМАЗ-Мастер" вновь составили топ-3 на этапе "Дакара"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем шестого этапа ралли-марафона "Дакар"-2022 в зачете грузовиков.

Спецучасток длиной 562 км машина под его управлением преодолела за 3 часа 16 минут 16 секунд.

Второе и третье места также заняли представители "КАМАЗ-Мастер". Пилот Дмитрий Сотников уступил Каргинову 9 секунд, Эдуард Николаев – 45 секунд.

Еще один экипаж российской команды, с пилотом Антоном Шибаловым, занял седьмое место. Отставание от первого места составило 10 минут 59 секунд.

Таким образом, второй этап подряд тройку лучших на "Дакаре" составили экипажи "КАМАЗ-Мастер".

В общем зачете по итогам шести этапов лидирует Сотников с общим временем 22 часа 25 минут 45 секунд. Второе место занимает Николаев (отставание – 10 минут 29 секунд), третье – Шибалов (38 минут 17 секунд). Каргинов – на шестой строчке (1 час 38 минут 3 секунды).

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" - самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 18 раз. В прошлом году победителем стал экипаж Сотникова.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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