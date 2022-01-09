Экипаж Карякина попал в аварию и выбыл из "Дакара"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экипаж российского гонщика Сергея Карякина попал в аварию в ходе седьмого этапа ралли-рейда "Дакар".

"Экипаж попал в столкновение на спецучастке. С парнями все в порядке", - говорится в сообщении команды Snag Racing в инстаграме.

Между тем, по словам штурмана команды Антона Власюка, машина не подлежит восстановлению, экипаж выбывает из "Дакара".

"Мне очень тяжело об этом говорить, но "Дакар" в 2022 году для нас закончен", - сказал Власюк в инстаграме.

"Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов и многие экипажи заблудились. И вот тому пример: один из экипажей выскочил из-за горы и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, машину после такого удара восстановить невозможно", - отметил он.

"У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник, вызван вертолет", - добавил Власюк.

К настоящему моменту Карякин занимал восьмое место в зачете мотовездеходов.

"Дакар" в 2022 году проходит на территории Саудовской Аравии.