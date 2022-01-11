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КХЛ отменила два матча "Торпедо" из-за вспышки коронавируса в клубе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Одиннадцать игроков нижегородского "Торпедо" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей "Торпедо" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат", - говорится в сообщении.

"С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи "Торпедо" - "Барыс" и "Торпедо" - "Куньлунь Ред Стар", запланированные на 11 и 13 января соответственно", - отмечается там же.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

Накануне сообщалось о шести случаях заражения коронавирусом в "Торпедо".

хоккей КХЛ коронавирус

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