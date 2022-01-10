Фетисова удивило решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Отмена ряда матчей, а не приостановка всего регулярного чемпионата КХЛ из-за случаев заболевания коронавирусом, нарушает спортивный принцип, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Я не понимаю это решение", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

"Если одни играют, а вторые нет, то где спортивный принцип?" - задается вопросом Фетисов.

В понедельник Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением, согласно которому регулярный чемпионат, несмотря на вспышки заболевания коронавирусом в клубах, приостановлен не будет. При этом будут отменены матчи с участием клубов, где есть угроза массового заражения.

"Надеюсь, руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Олимпиадой. Ключевые игроки тоже могут попасть в эту историю, риски большие", - отметил Фетисов.

11 января лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.