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В ХК "Торпедо" выявлено шесть случаев заражения COVID-19

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" сообщило о выявлении шести положительных тестов на коронавирус среди игроков и сотрудников хоккейного клуба.

"По данным на 10 января в хоккейном клубе "Торпедо" положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

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"К тренировкам подключаются игроки молодежной команды "Чайка", которые также проходят регулярное тестирование на COVID-19", - подчеркнули в клубе.

"Ближайший матч с "Барысом" состоится согласно действующему календарю КХЛ 11 января, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в командах", - отмечается там же.

В понедельник Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением, согласно которому регулярный чемпионат, несмотря на вспышки заболевания коронавирусом в клубах, приостановлен не будет. При этом будут отменены матчи с участием клубов, где есть угроза массового заражения.

"Надеюсь, руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Олимпиадой. Ключевые игроки тоже могут попасть в эту историю, риски большие", - отметил Фетисов.

11 января лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

хоккей КХЛ коронавирус

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