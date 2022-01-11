Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл девятый этап "Дакара"

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем девятого этапа ралли-марафона "Дакар"-2022 в зачете грузовиков.

Дистанцию машина под его управлением преодолела за 2 часа 38 минут 43 секунды.

Вторым стал Дмитрий Сотников, также представляющий "КАМАЗ-Мастер". Он уступил соотечественнику 2 минуты 34 секунды.

Третью строчку на девятом этапе занял чех Мартин Мацик из Iveco, он проиграл Николаеву 2 минуты 37 секунд.

Еще два экипажа "КАМАЗ-Мастер" заняли четвертое и седьмое места: Антон Шибалов отстал от победителя на 3 минуты 29 секунд, Андрей Каргинов – на 9 минут 3 секунды.

В генеральной классификации после девяти этапов по-прежнему лидирует Сотников с общим временем 32 часа 43 минуты 53 секунды. Второе место занимает Николаев (отставание – 8 минут 51 секунда), третье – Шибалов (41 минута 18 секунд отставания от лидера).

Каргинов опустился с четвертого на пятое место (отставание – 1 час 47 минут 30 секунд), с пятого на четвертое поднялся чех Алеш Лопрайс из Praga (1 час 32 минуты 57 секунд).

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.

"Дакар" является успешным соревнованием для "КАМАЗ-Мастер". Российская команда - самый титулованный участник марафона, ее экипажи выигрывали ралли 18 раз. В прошлом году победителем стал экипаж Сотникова.