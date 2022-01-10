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Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили четверку лучших на восьмом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили четверку лучших на восьмом этапе "Дакара"
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем восьмого этапа ралли-марафона "Дакар"-2022 в зачете грузовиков.

Спецучасток протяженностью 830 км он преодолел за 3 часа 56 минут 42 секунды.

Вслед за Сотниковым в протоколе этапа разместились и три других экипажа "КАМАЗ-Мастер". Андрей Каргинов уступил победителю этапа 3 минуты 11 секунд, Эдуард Николаев – 6 минут 11 секунд, Антон Шибалов – 8 минут 58 секунд.

В генеральной классификации по итогам восьми этапов лидирует Сотников с общим временем 30 часов 2 минуты 36 секунд, далее идут экипажи Николаева (11 минут 25 секунд отставания), Шибалова (40 минут 23 секунды) и Каргинова (1 час 41 минута 1 секунда).

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.

"Дакар" является успешным соревнованием для "КАМАЗ-Мастер". Российская команда - самый титулованный участник марафона, ее экипажи выигрывали ралли 18 раз. В прошлом году победителем стал экипаж Сотникова.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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