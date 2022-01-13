"Химки" объявили о подписании контракта с Жирковым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" представили новичка команды, которым стал экс-игрок сборной России по футболу 38-летний Юрий Жирков.

В твиттере футбольного клуба размещена фотография Жиркова в образе героя фильма "Рэмбо" с подписью "еще повоюем".

Предыдущим клубом Жиркова был петербургский "Зенит", с которым защитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Помимо этого, он выступал за московский ЦСКА, в его составе дважды выиграл чемпионат России, по четыре раза - Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. В составе лондонского "Челси" Жирков по разу стал победителем чемпионата Англии и розыгрышей Кубка и Суперкубка Англии.