Футбольные клубы потратили $4,86 млрд на трансферы в 2021 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Более 18 тысяч переходов игроков из одного клуба в другой зафиксировано в мужском мировом футболе в 2021 году, говорится в докладе Международной федерации футбола (ФИФА).

18 тысяч 68 международных трансферов - это на на 5,1% больше, чем аналогичный показатель 2020 года. В этих трансферах приняли участие 4544 клуба из 185 различных ассоциаций.

Как отмечается в докладе, сборы за трансферы снижаются второй год подряд. В 2021 году этот показатель составил $4,86 млрд, что на 13,6% меньше, чем в 2020 году, и на 33,8% меньше, чем в 2019 году.

Самые значимые трансферы в 2021 году - это переходы аргентинца Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" после решения не продлевать контракт с "Барселоной", а также португальца Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Согласно данным сайта Transfermarkt, английский клуб заплатил итальянскому за Роналду 15 млн евро ($17?25 млн), тогда как Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента.