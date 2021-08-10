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Месси подписал контракт с ПСЖ

Месси подписал контракт с ПСЖ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщает пресс-служба французского клуба.

Срок действия соглашения составит два года с возможностью продления контракта еще на год.

Таким образом, Месси официально стал игроком ПСЖ.

5 августа сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Месси - 10-кратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный – Суперкубка Испании; четыре раза он выиграл Лигу чемпионов, по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он – шестикратный обладатель "Золотого" мяча".

В составе сборной Аргентины Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки – первый его титул на уровне национальных команд (есть еще золото Олимпиады-2008, однако олимпийские турниры, в котором задействованы в основном игроки не старше 23 лет, к элитным не относят).

Месси неоднократно участвовал в матчах, проходивших в России – за "Барселону" против казанского "Рубина" и московского "Спартака" в Лиге чемпионов и за сборную Аргентины на чемпионате мира-2018.

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