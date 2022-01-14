Поиск

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российская пара танцоров Виктория Синицина/Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию.

За свой прокат спортсмены заработали 87,89 балла.

На втором месте идут еще одни представители России – Александра Степанова и Иван Букин (86,45). Третью строчку занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

С восьмого места на участие в произвольной программе отобрались россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32).

Произвольная программа запланирована на 15 января.

фигурное катание

Новости по теме

Новости

Россия стала третьей в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Нурмагомедов заразился коронавирусом

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира

Валиева с рекордом мира выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Валиева с рекордом мира выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 11-й этап "Дакара"

Немец Фарке возглавил футбольный клуб "Краснодар"

"Химки" объявили о подписании контракта с Жирковым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код