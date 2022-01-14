Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ по фигурному катанию
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российская пара танцоров Виктория Синицина/Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию.
За свой прокат спортсмены заработали 87,89 балла.
На втором месте идут еще одни представители России – Александра Степанова и Иван Букин (86,45). Третью строчку занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).
С восьмого места на участие в произвольной программе отобрались россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32).
Произвольная программа запланирована на 15 января.