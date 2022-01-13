Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира

Весь пьедестал почета заняли представители России

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграла золото проходящего в Таллине чемпионата Европы в соревновании спортивных пар.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 239,82 балла. Это – новый мировой рекорд. Предыдущий был установлен по ходу этого же ЧЕ и продержался несколько минут: Евгения Тарасова и Владимир Морозов заработали 236,43 балла. До этого, в 2019 году рекорд планеты на чемпионате мира установила пара из Китая Суй Вэньцзинь/Хань Цунь – 234,84.

Тарасова и Морозов на ЧЕ в Таллине заработали в итоге серебро, а обладателями бронзы стали еще одни представители России, Александра Волкова/Дмитрий Морозов – 227,23.