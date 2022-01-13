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Валиева с рекордом мира выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Валиева с рекордом мира выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в соревновании женщин-одиночниц после короткой программы на проходящем в Таллине чемпионате Европы.

Ее прокат судьи оценили в 90,45 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий результат высшего достоинства принадлежал ей же (87,42).

Второе место после короткой программы занимает бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третье – россиянка Александра Трусова (75,13).

Еще одна представительница России, Анна Щербакова, располагается на четвертой строчке (69,05).

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 15 января.

фигурное катание

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