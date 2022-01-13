Валиева с рекордом мира выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в соревновании женщин-одиночниц после короткой программы на проходящем в Таллине чемпионате Европы.
Ее прокат судьи оценили в 90,45 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий результат высшего достоинства принадлежал ей же (87,42).
Второе место после короткой программы занимает бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третье – россиянка Александра Трусова (75,13).
Еще одна представительница России, Анна Щербакова, располагается на четвертой строчке (69,05).
Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 15 января.