Власти Австралии вернули Джоковича в иммиграционный изолятор

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович вернулся в иммиграционную тюрьму Австралии в субботу после того, как судебный иск о его депортации из страны был передан в суд более высокой инстанции. Об стало известно Assosiated Press.

Слушание в Федеральном суде Австралии назначено на воскресенье, 16 января, за день до открытия Australian Open.

Ранее Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук обосновал повторную отмену визы Джоковичу заботой о здоровье граждан страны. Адвокат теннисиста связал это решение с нежеланием австралийских властей разжигать антипрививочные настроения в стране.

Инцидент с аннулированием визы Новаку Джоковичу

Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Однако уже 14 января власти Австралии приняли решение о повторном аннулировании визы Джоковичу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, зрители будут на трибунах. Теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.