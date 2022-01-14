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Адвокат связал решение по Джоковичу с нежеланием разжечь антипрививочные настроения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Адвокат Николас Вуд считает, что решение вновь аннулировать австралийскую визу сербскому теннисисту базировалось на нежелании разжигать антипрививочные настроения, сообщает The Age.

Юрист уверен, что ключевыми для министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, принявшего решение по Джоковичу, стали высказывания спортсмена в 2020 году, они были направлены против вакцинации от коронавируса. Поэтому, по его убеждению, власти Австралии сочли нежелательным пребывания Джоковича в стране.

Первая ракетка мира Джокович прибыл в Мельбурн 5 января для участия в турнире Большого шлема Australian Open, девятикратным и действующим победителем которого он является. Спортсмен прилетел, имея на руках медицинское исключение, освобождающего его от вакцинации. Однако член его команды оформил заявку на обычную визу, на которую данная опция не распространяется, теннисист не смог пройти паспортный контроль.

В результате визу Джоковича аннулировали, а самого его поместили в иммиграционный изолятор. Однако суд 10 января отменил решение об аннулировании, теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. В пятницу министр иммиграции Австралии вновь аннулировал визу Джоковичу, это решение будет обжаловано в суде.

теннис Австралия Новак Джокович Australian Open

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