Поиск

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Биатлонист Карим Халили пересекает финишную черту на мужской эстафете 4х7,5 км в Рупольдинге
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков стали первыми в эстафете 4x7,5 км, которая прошла на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Россияне использовали четыре дополнительных патрона, избежав штрафных кругов. Они преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды.

"Серебро" завоевали немцы, отстав на 7 секунд (2 доппатрона; 0 штрафных кругов).

Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, чье отставание от россиян составило 23 секунды (6; 0).

биатлон

Новости по теме

Новости

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее

Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее

Власти Австралии вернули Джоковича в иммиграционный изолятор

Власти Австралии вернули Джоковича в иммиграционный изолятор

Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы

Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы

Россия стала третьей в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Нурмагомедов заразился коронавирусом

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код