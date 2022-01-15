Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Биатлонист Карим Халили пересекает финишную черту на мужской эстафете 4х7,5 км в Рупольдинге Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков стали первыми в эстафете 4x7,5 км, которая прошла на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Россияне использовали четыре дополнительных патрона, избежав штрафных кругов. Они преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды.

"Серебро" завоевали немцы, отстав на 7 секунд (2 доппатрона; 0 штрафных кругов).

Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, чье отставание от россиян составило 23 секунды (6; 0).