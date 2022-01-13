Россияне не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км он преодолел за 23 минуты 23,7 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал также поразивший все мишени немец Бенедикт Долль. Его отставание от победителя составило 7,2 секунды.

В тройку лучших также попал белорус Антон Смольский, с одним промахом отставший от Майе на 32,1 секунды.

Россияне в итоговом протоколе разместились за пределами первой двадцатки. Лучшим из них стал Матвей Цветков, занявший 21-е место. У него один неточный выстрел и 1 минута 6,3 секунды отставания от победителя. 23-е место занял Даниил Серохвостов (1 промах), 31-е – Александр Поварницын (1), 32-е – Александр Логинов (2), 35-е – Саид Халили (2), 71-е – Антон Бабиков (2).