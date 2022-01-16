Россиянин Борщев победил американца Буша в дебютном поединке в UFC
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев дебютировал в турнирах под эгидой UFC победой над представителем США Дакотой Бушем.
Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Вегас 46 в ночь на воскресенье по московскому времени: 30-летний россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.
Спортсмены представляют легкий вес.
WHAT. A. DEBUT. 👏 👏 👏 @ViacheslavBors1 makes quite the impression at #UFCVegas46!— UFC (@ufc) January 16, 2022
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Главным событием вечера стал поединок бойцов полулегкого веса между грузином Гигой Чикадзе и американцем Каттаром Келвином. Единогласным решением судей победил Келвин.