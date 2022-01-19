Билеты на финал ЛЧ в Петербурге будут стоить от 8 тыс. до 120 тыс. рублей

Соответствующую информацию обнародовал "Матч ТВ"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Стоимость самого дешевого билета на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 составит 90 евро, почти 8 тысяч рублей, сообщает "Матч ТВ".

Данная категория билетов будет относиться к их третьей категории.

За билет первой категории придется заплатить 690 евро, что составит около 60 тысяч рублей. Билеты второй категории будут стоить 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), наивысшей – с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой – 1390 евро (около 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года. Известно, что он пройдет без участия российских клубов: петербургский "Зенит" выбыл из турнира после группового этапа, московский "Спартак" не смог пройти квалификацию.