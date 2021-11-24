"Зенит" сыграл вничью с "Мальме" в Лиге чемпионов и выбыл в Лигу Европы

Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, также был отменен его гол

Игрок "Зенита" Артем Дзюба в матче Лиги чемпионов УЕФА между командами "Мальме" (Швеция) и "Зенит" (Россия) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью со шведским "Мальме" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи - 1:1.

На 28-й минуте Серен Рикс вывел "Мальме" вперед. Победный для хозяев счет продержался до конца основного времени второго тайма, когда пенальти реализовал футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий.

Причем, это был второй пенальти в ворота хозяев: первый на 53-й минуте не смог реализовать Артем Дзюба. Также судья отменил гол Дзюбы во втором тайме из-за положения "вне игры".

"Зенит" завершал матч в меньшинстве – на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Чистяков.

С учетом того, что в параллельно шедшем матче лондонский "Челси" на своем поле выиграл у туринского "Ювентуса" (4:0), "Зенит" лишился шансов занять в группе Н место выше второго, а следовательно - путевки в весеннюю стадию турнира. При этом он обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, поскольку при любом исходе оставшихся матчей останется на третьем месте в группе, дающем право на участие в весенней части второго по значимости еврокубка.

После пяти туров "Зенит" идет на третьей позиции, имея в активе 4 очка. "Мальме" замыкает таблицу на четвертом месте, набрав 1 очко. Лидеры группы – итальянский "Ювентус" и английский "Челси", команды набрали по 12 очков и обеспечили выход в плей-офф.

"Зенит" завершит групповой этап домашним матчем против "Челси", встреча запланирована на 8 декабря.