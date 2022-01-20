Медведев победил Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в третий круг турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Во втором круге соревнования вторая ракетка мира нанес поражение представителю Австралии Нику Кирьосу, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагающемуся на 115-й строчке. Результат матча – 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева.

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут.

Flying into the third round ✈️@DaniilMedwed holds off Nick Kyrgios 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 to reach the third round for the fourth consecutive time.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/8KShYhEXJ1 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022

Соперником Медведева по третьему кругу будет 57-я ракетка мира Ботик Ван де Зандшульп из Нидерландов.

Таким образом, из россиян в третий круг Australian Open в мужском одиночном разряде вышли Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В женском одиночном разряде – Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Матчи третьего круга пройдут в пятницу и субботу.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти 54 млн долларов.