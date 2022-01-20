Поиск

Джокович не исключил судебного разбирательства с властями Австралии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович не исключает возможности выдвижения иска в отношении правительства Австралии, которое не дало ему возможности сыграть в турнире Australia Open. Об этом сообщил сербский телерадиоканал РТС.

В миреВласти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемиюВласти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемиюЧитать подробнее

"Появилась информация о том, что Джокович подумывает об иске против правительства Моррисона (премьер-министр Австралии Скот Моррисон - ИФ) с требованием возместить ущерб ввиду предвзятого к нему отношения", - сообщает РТС.

Ранее премьер сообщал, что одобряет решение суда об аннулировании визы непривитому теннисисту, так как это поможет "обезопасить австралийцев" в условиях пандемии.

Между тем, выступающий посредником адвокат Блажо Недич заявил, что Джоковичу прежде надо хорошо подумать, действительно ли следует подавать такой иск. По словам юриста, необходимо детально изучить все обоснования, оглашенные австралийскими властями при принятии решения об аннулировании визы.

Ранее в январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом. Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.

Новак Джокович Австралия Australia Open

Новости по теме

Новости

Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Делегацию российской команды на ОИ в Пекине составят 509 человек

Делегацию российской команды на ОИ в Пекине составят 509 человек

Медведев победил Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Российская фигуристка Старыгина дисквалифицирована на два года за допинг

Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Карацев пробился в третий круг Australian Open

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код