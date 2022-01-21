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Карацев не смог выйти в четвертый круг Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев проиграл французу Адриану Маннарино в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.

СпортХачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian OpenХачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian OpenЧитать подробнее

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу Маннарино.

Соперники провели на корте 4 часа 39 минут.

Карацев занимает 15-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Маннарино - 69-й.

В следующем круге соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (5), который ранее в пятницу оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).

В турнире продолжают участие россияне Даниил Медведев (2) Андрей Рублев (6).

Australian Open в 2022 году проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Однако на этот раз участие в турнире он не принимает, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.

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