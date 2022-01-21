Карацев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев проиграл французу Адриану Маннарино в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу Маннарино.
Соперники провели на корте 4 часа 39 минут.
Карацев занимает 15-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Маннарино - 69-й.
В следующем круге соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (5), который ранее в пятницу оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).
В турнире продолжают участие россияне Даниил Медведев (2) Андрей Рублев (6).
Australian Open в 2022 году проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Однако на этот раз участие в турнире он не принимает, поскольку власти Австралии аннулировали не привившемуся от коронавируса сербу визу и депортировали из страны.
Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.